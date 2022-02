Elezioni 2022, un sondaggio per sbloccare l’impasse nel centrodestra: domani i risultati

Elezioni amministrative, il centrodestra cerca di sbloccare l’impasse. E cerca di farlo avendo dati il più possibile oggettivi sulle forze in campo. È per questo che proprio nella settimana più difficile, in cui giorno dopo giorno si sono “persi per strada” i possibili candidati più accreditati per una corsa a Palazzo Orsetti, Luca Leone in primis, è stato commissionato alla Winpoll un sondaggio.

Tre gli obiettivi della consultazione demoscopica, i cui risultati dovrebbero arrivare domani (14 febbraio) sui tavoli di partiti e liste civiche della coalizione di centrodestra. Il primo è quello di testare il gradimento dei candidati rimasti sul tavolo: l’ex vicesindaco e assessore delle giunte Fazzi e Favilla, Luca Leone, attuale capo di gabinetto del sindaco leghista di Pisa; il capogruppo della lista civica SiAmo Lucca, Remo Santini, già candidato sindaco cinque anni fa per un’ampia coalizione di centrodestra; la presidente dei Lucchesi nel Mondo, Ilaria Del Bianco, possibile outsider per una candidatura di area e tutta al femminile.

Il secondo obiettivo è quello di capire i possibili spazi di consenso del terzo polo, aggregato eventualmente intorno a Mario Pardini e Lucca2032 o all’attuale sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro.

Infine capire il reale valore, al momento della proposta del centrosinistra unitosi intorno all’assessore ai lavori pubblici Francesco Raspini.

La risposta a queste tre domande potrebbe disegnare la road map della prossima settimana politica e contribuire, alla fine, a sciogliere dubbi e resistenze e alla fine a “regalare” al centrodestra un candidato che renda la competizione di primavera (o di settembre) contendibile.

Emerge, comunque, che ancora non è del tutto tramontata la candidatura di Luca Leone, dopo il “passo di lato” dello stesso che non avrebbe chiuso definitivamente le possibilità di verderlo in corsa. Più ‘freddo’, dopo la conferenza stampa di venerdì scorso, l’atteggiamento del capogruppo di SiAmo Lucca, Remo Santini. Alla finestra, invece, Ilaria Del Bianco, che avrebbe confermato la disponibilità a una possibile discesa in campo sotto le bandiere del centrodestra. Non è escluso che qualche partito e movimento stia tuttora testando il terreno per una ulteriore candidatura in grado di mettere insieme il gradimento di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, SiAmo Lucca e Difendere Lucca.

I risultati del sondaggio, però, una volta divulgati negli ambienti politici, potrebbero poi paradossalmente muovere anche gli altri schieramenti diversi da quello del centrodestra e in particolare sciogliere i tanti dubbi intorno al terzo polo, dopo l’annuncio della corsa, soli o in compagnia, di Lucca2032 di Mario Pardini e le voci sempre più insistenti di una discesa in campo dell’attuale sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro.

La sensazione è che la seconda metà del mese di febbraio diventi davvero decisiva per sistemare le ultime dinamiche di partiti e movimenti e cristallizzare la griglia di partenza dei contentendi per le amministrative.