Mura spente contro il caro bollette, Fazzi: “Riduciamo orari e giorni di accensione”

Luci spente sulla cortina delle Mura per protestare contro il caro bollette. Sul tema arriva la proposta dell’ex sindaco Pietro Fazzi.

“Una bella e significativa iniziativa – commenta alla notizia dello spegnimento per una sera dell’illuminazione per star dietro alla protesta dell’Anci – Peraltro, l’illuminazione del paramento esterno e degli spalti (con esclusione delle sortite) potrebbe essere ridotta ad alcuni giorni alla settimana, ad esempio il venerdi e il sabato, e in occasione delle feste”.

“Ma la riduzione potrebbe riguardare anche gli orari – conclude l’ex primo cittadino – Dopo l’una o le due quella luce eletttica se la godono davvero in pochi. Conseguenze diverse ci sarebbero invece spegnendo le luci della passeggiata sulle mura e sui baluardi. Ma lì si potrebbero adottare luci a led a basso consumo”.

Un’idea per far fronte all’aumemto del costo dell’energia elettrica e diminuire il peso sull’ente comunale e senza necessariamente dover attendere i provvedimenti del governo che mitighino l’impatto degli aumenti.