Stop alla gara per il ponte sul Serchio, Fdi: “Era evidente che il quadro economico non reggesse”

“Verrebbe da dire meglio tardi che mai. La Provincia di Lucca soltanto oggi dà ragione a quanto avevamo subito denunciato, ossia che il quadro economico non reggeva. Siamo stati l’unica forza politica a denunciare che la Provincia non doveva procedere con la gara per il Ponte sul Serchio perché fuori prezzo. Le aziende lucchesi si erano tirate indietro proprio per questo motivo”. Lo dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, ed il presidente del gruppo Fdi in consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli.

“Se è vero – ricordano Fantozzi e Martinelli – che le materie prime negli ultimi mesi hanno subito un’impennata mostruosa e diverse opere pubbliche rischiano di non partire, è anche vero che per il ponte sul Serchio già nel maggio 2021, quando uscì il bando, si capiva in modo evidente che il quadro economico non avrebbe retto, tanto che nessuna ditta lucchese aveva partecipato alla gara d’appalto nonostante vivessimo un periodo di grave crisi economica. Abbiamo perso ulteriore tempo prezioso, e solo adesso la Provincia arriva dare ragione alle nostre preoccupazioni e denunce visto che ci eravamo fatti interpreti dei rilievi sottolineati dagli industriali lucchesi. A rimetterci è Lucca visto che è dal 2014 che viene annunciata per imminente la partenza del cantiere per il ponte sul Serchio, ma a distanza di otto anni i lavori restano ancora un miraggio”