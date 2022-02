Centrodestra, il sondaggio potrebbe non sbloccare lo stallo. Ipotesi ballottaggio per il sindaco: Santini il più vicino a Raspini al primo turno

Il sondaggio del centrodestra? Rischia di non essere decisivo per sbloccare lo stallo. Ma qualche indicazione per un ulteriore dibattito l’ha fornita ai componenti della coalizione, al momento composta da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, SiAmo Lucca e Difendere Lucca.

Un sondaggio, quello commissionato alla Winpoll, destinato a rimanere ‘blindato’ in una ristretta cerchia di dirigenti e sul cui esito è piombato il più stretto riserbo.

Dal poco che trapela, comunque, ecco le certezze: in un ipotetico confronto fra centrodestra classico e centrosinistra con Raspini candidato sarebbe quest’ultimo ad essere avanti ma comunque sarebbe necessario il ballottaggio per decidere il nuovo sindaco di Lucca. La percentuale più alta, nei diversi scenari fatti per il centrodestra, la raccoglierebbe Remo Santini, davanti a Luca Leone e Ilaria Del Bianco, i tre candidati sul tavolo e ‘sondaggiati’. Sul piatto, però, anche l’ipotesi di un terzo polo, guidato dall’ex presidente di Lucca Crea Mario Pardini, che sarebbe terzo in classifica al primo turno raccogliendo intorno al 15 per cento delle preferenze e soccombente, invece, al primo turno in caso di una improbabile sfida a due fra centrosinistra e terzo polo, una realtà ancora tutta da costruire, se mai vedrà la luce in tempo per le amministrative 2022. Gli elettori di centrodestra, questo quello che emergerebbe dal sondaggio, non andrebbero a votare per una coalizione di centro alternativa al centrodestra.

“Misurati” nel sondaggio anche altri movimenti minori, come la Lista Civile di Elvio Cecchini, data intorno all’1 per cento e una possibile discesa in campo di Andrea Colombini, che si fermerebbe intorno al 2 per cento delle preferenze.

A cosa porterà questa misurazione tutta interna alla coalizione di centrodestra, che sarebbe stata commissionata a livello regionale dai partiti tradizionali del centrodestra? Forse un po’ al punto di partenza, ovvero alla convergenza verso il nome di Remo Santini, già sfidante di Alessandro Tambellini cinque anni fa, esaltando l’elemento civico della coalizione e limitando così i distinguo di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Nelle prossime ore è attesa una nuova riunione del tavolo di coalizione per discutere dell’esito della consultazione demoscopica.

Servirà a trovare la quadra o tornerà tutto in discussione? Di certo il sondaggio ha ridato un po’ di respiro a chi crede alla possibilità del centrodestra di riconquistare Palazzo Orsetti. Ma c’è bisogno di tempo per organizzare la ‘macchina’ per contrastare un esito che al momento sempre scontato per assenza di contendenti, ovvero la vittoria dell’attuale assessore ai lavori pubblici, Francesco Raspini.