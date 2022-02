Appello contro la guerra, aderisce anche il Comune di Lucca

Il Comune di Lucca aderisce all’appello lanciato da un gruppo di associazioni locali e cittadini per promuovere la pace e per scongiurare ogni ipotesi di guerra al confine tra l’Ucraina e la Russia.

L’amministrazione comunale, aderendo insieme ad altri circa sessanta, fra enti, associazioni e cittadini, ha voluto rimarcare lo sforzo che è necessario compiere tutti insieme “perché la guerra non sia considerata mai e in nessun luogo una soluzione percorribile per risolvere eventuali problemi e per ribadire l’assoluta necessità di fare della pace un modo di operare che abbia efficacia a tutti i livelli, da quello collettivo, a quello nazionale e mondiale”.