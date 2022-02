Elezioni 2022, i Riformisti per Italia Viva: “Solo Del Ghingaro può fermare l’oblio di Lucca”

“Solo Giorgio Del Ghingaro può fermare l’oblio di Lucca. Dieci anni di una immobile giunta Tambellini e di una opposizione di destra desaparecida, ci hanno lasciato una Lucca spenta e rassegnata, disperata nel suo isolamento culturale, disastrata nei servizi, priva di ogni progettualità, ogni slancio riformatore, di ogni ambizione, di ogni volare alto”. Così i Riformisti per Italia Viva.

“Centro Storico: vilipeso, paesi e quartieri: abbandonati, tradizioni e Cultura: disperse, manifattura: svenduta a ignoti, investimenti: persi, San Concordio: dissacrato, assi viari finanziati: seppelliti, Puccini: dimenticato. Mai si era visto – dicono i Riformisti – un sindaco di Lucca, così inesistente nel contesto amministrativo di una Regione Toscana, pur amica nel rapporto politico. Un sindaco succube dei veti di un presidente di Provincia, curatore di suoi interessi politici su Capannori, su raddoppio ferroviario, assi viari, casello di Mugnano. Un sindaco di Lucca che assiste inerte agli errori del presidente Menesini sulla realizzazione del ponte sul Serchio, con enormi danni e disservizi alla comunità lucchese, prima con i ritardi nell’appalto e poi con l’eclatante errore procedurale della Provincia di due anni fa, con un danno economico di molti milioni di euro di maggiori costi e l’ennesimo rinvio dei lavori”.

“Di fronte a questo negativo consuntivo politico amministrativo – spiegano i Riformisti – vediamo, a destra come a sinistra, prospettive future ancora più buie, per Lucca. La destra a Lucca, come struttura politica, non esiste più, non ha programmi, non ha candidati credibili, non ha persone di prestigio e preparazione per amministrare. Il Pd, che è il primo responsabile dall’attuale triste situazione, propone un candidato politicamente inesistente, di fedele continuità con la deficitaria gestione uscente. Un candidato da dieci anni assessore della giunta Tambellini che non ricordiamo abbia mai detto o fatto qualche cosa di rilevante, in tutti questi anni. Il terzo polo, il polo riformista che si sta costruendo a Lucca come in Italia per superare le macerie dei poli contrapposti, ha proposto alla città il nome di Giorgio Del Ghingaro, un amministratore di grande esperienza che ha fatto molto bene a Capannori come a Viareggio, quale candidato civico e indipendente”.

“Uno di noi – concludono i Riformisti – che abita e lavora a Lucca da molti anni, nato nel Compitese. Oggi unica soluzione perché Lucca, possa tornare ad essere un punto di riferimento culturale e di buona amministrazione in Italia e di peso politico, in Toscana. Invitiamo i nostri concittadini, senza preclusioni politiche, a unirsi ai movimenti e alle liste civiche, nel chiedere a Giorgio Del Ghingaro di dare una mano a Lucca. Di accettare di candidarsi a sindaco, come competente amministratore civico super partes, come Mario Draghi al governo, per dare una chance di grande respiro e di progresso a questa nostra Lucca, che lo merita in vero”.