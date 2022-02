Elezioni comunali, Panchieri (Pd): “Rinvio a settembre? Per loro sfortuna non accadrà”

“Elezioni a settembre? Per loro sfortuna non accadrà”. Così il segretario del circolo centro storico del Partito democratico Roberto Panchieri interviene dopo le reazioni entusiaste rispetto a un possibile – per il momento improbabile – slittamento del voto a fine estate per le amministrative. Tra loro il coordinatore di Italia Viva Lucca, Alberto Baccini.

“Negli ultimi giorni c’è grande eccitazione in alcuni ambienti politici cittadini in merito alla data di svolgimento delle prossime elezioni comunali. In particolare in ambienti del centrodestra, ma non solo, si va adombrando l’ipotesi dello spostamento a settembre della scadenza elettorale – spiega Panchieri -. E, poiché non si può tirare in ballo la pandemia che, per fortuna, sta terminando il suo decorso, si prova a giocare sul tavolo dello svolgimento dei referendum abrogativi accolti dalla corte costituzionale. Il terrore del confronto e del voto democratico deve essere davvero alle stelle se si tenta di ricorrere a questi mezzucci. Peccato per costoro e per fortuna per la democrazia che tutto questo non accadrà. Ricordo, infatti, che il 20 e 21 settembre del 2020 si votò contemporaneamente sul referendum per la riduzione del numero dei parlamentari, per le elezioni suppletive senatoriali in due collegi del Veneto e della Sardegna, in molte Regioni per la elezione dei presidenti e dei consigli regionali e in molti Comuni italiani per la scelta dei sindaci e dei consiglieri comunali. Visto il precedente e considerato il punto di vista delle forze politiche nazionali non credo proprio che il ministro degli interni decida, sponte sua, di posticipare la data delle elezioni amministrative prevista dalla legge per una data compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. Non resta, pertanto, alle forze politiche e alle liste civiche lucchesi che acconciarsi alla preparazione di questa scadenza”.