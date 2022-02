Via Nuova per Pisa, Bindocci (M5s): “Troppi incidenti, serve un intervento immediato”

Continuano a ripetersi incidenti sulla via Nuova per Pisa. A volere un intervento immediato, dopo lo scontro frontale di qualche settimana fa costato la vita a una giovane diciottenne, è il consigliere pentastellato Massimiliano Bindocci che chiede una commissione urgente sul tema.

“Anche ieri un incidente sulla Via Nuova per Pisa. Ormai stanchi di registrare incidenti o di vedere persone che hanno paura di andare per strada – giammai in bicicletta – tra pensiline mal poste, mancanza di marciapiedi, poca illuminazione e ripetuti incidenti. Dopo che è stata bocciata dalla maggioranza la mozione in cui chiedevamo un piano di intervento con Anas, chiediamo che si faccia qualcosa subito – spiega Bindocci -. La situazione è pericolosa, e tra le varie arterie in difficoltà questa è una delle più incidentate. Problemi simili ci sono anche sulla Via Pesciatina, Romana, Pisana Vecchia, Brennero e non solo. Ho chiesto oggi una commissione urgente sul tema per avere qualche risposta, magari il clima di campagna elettorale potrebbe indurre a fare qualcosa di concreto anziché cercare di accalappiare i voti dei comitati con le solite promesse”.