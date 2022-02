Lucca2032, primo incontro pubblico all’hotel Guinigi: “Basta con la politica dei tatticismi”

Lucca2032, summit all’hotel Guinigi. Si è tenuto ieri sera (17 febbraio) ed ha focalizzato l’attenzione oltre che dei partecipanti anche dei tanti che nella stessa area politica ambiscono a raccogliere voti e consensi.

Un centinaio le persone partecipanti, a parlare principalmente di programmi, di idee ma anche di possibili alleanze. Era, infatti, il primo incontro pubblico della lista di Mario Pardini in avvicinamento alle prossime elezioni amministrative. “Abbiamo parlato – spiegano da Lucca2032 – delle nostre idee e di ciò che vorremmo per la città. Tutti insieme abbiamo messo il primo mattoncino per una politica diversa, la politica che Lucca si merita. Una politica che vada oltre i tatticismi e le sterili strategie di corrente. Una politica che sappia fornire risposte concrete alle esigenze quotidiane dei cittadini ma che, allo stesso tempo, sappia anche guardare al domani con coraggio e visione. Una politica che abbia i piedi saldi nel presente e lo sguardo dritto e aperto nel futuro”.

“Per questo, dopo la fase di ascolto degli ultimi mesi – è stato l’annuncio durante la riunione – nelle prossime settimane ci metteremo al lavoro per organizzare dei gruppi di partecipazione aperti a tutta la cittadinanza“.

Per informazioni sulla lista civica e per partecipare al cammino verso le elezioni è possibile scrivere una email a info@lucca2032.it o mandare un messaggio WhatsApp al numero 340.6873151.