Scippi a Natale, Barsanti: “Donne esposte a un rischio evitabile”

Dopo la notizia dell’arresto di un giovane 23enne originario del Gambia ma da sette anni nel territorio di Lucca per aver compiuto un furto durante la sera del 27 dicembre, interviene il consigliere di Difendere Lucca Fabio Barsanti.

“Ho portato più volte questi problemi all’attenzione dell’amministrazione. Mi chiedo se sia normale che un condannato per rapina e altri reati simili sia lasciato totalmente libero e non controllato. Si ripropone il problema legato alle strutture di accoglienza – dice Barsanti – e al mancato controllo di chi viene ospitato. Questo ragazzo straniero di 23 anni, nel novembre 2021 era stato condannato per una rapina in un negozio sempre del centro storico, e aveva altri precedenti sempre per reati simili. È normale che fosse lasciato libero e non controllato? Ci stupiamo se, dopo appena un mese, abbia commesso gli stessi reati, tra l’altro a un passo dalla struttura dove veniva ospitato? Personalmente non credo e trovo grave che sia di fatto accettato un rischio che poi, le donne scippate, hanno pagato sulla propria pelle”.

“Se stavolta il colpevole è stato preso possiamo ringraziare le telecamere perché la zona intorno a via dell’Angelo Custode, via Guinigi e via S. Andrea, di sera, è terra di nessuno. Non è un caso che proprio in quella parte di città due anni fa sia stato scoperto un appartamento gestito abusivamente con all’interno molti stranieri anche clandestini. Sono molte le segnalazioni e le lamentele, soprattutto di signore, che hanno timore a uscire o rientrare in casa quando è buio. Sono intervenuto più volte anche sulla zona dietro il mercato del Carmine. In questi anni di consiglio ho fatto presente più volte, anche in commissione sociale – prosegue Barsanti – i disagi che questi centri di accoglienza recano a residenti e fruitori del centro storico, non ultime quelle provenienti dalla zona del Gonfalone e di via San Leonardo, e appena due settimane fa ho fatto un tour nelle zone del centro colpite da problemi di assenza di sicurezza. Il centro tornerà a migliorare solo quando vi sarà un diverso approccio alla gestione della sicurezza, e una necessaria discontinuità rispetto dieci anni di malgoverno di sinistra”.