A Lucca un’assemblea online contro la guerra

Un’assemblea cittadina online contro la guerra.

L’appuntamento è per lunedì prossimo (21 febbraio), alle 19, su piattaforma zoom, ed è aperto a tutte e tutti.

L’iniziativa è stata promossa da un gruppo di trentasette associazioni, cittadini e istituzioni che hanno lanciato nei giorni scorsi l’appello Lucca si mobilita per la pace: rispetto alla situazione in essere al confine tra l’Ucraina e la Russia, così come in tutti i luoghi del Pianeta dove il conflitto è presente o latente.

A coordinare l’incontro sarà Francesco Cerasomma, e interverrà anche Giovanni Bolognini.

Per richiedere il link partecipare all’assemblea, si può inviare una mail a luccaperlapace@gmail.com. Con una mail allo stesso indirizzo si può anche sottoscrivere l’appello, che è disponibile sul gruppo di facebook Lucca si mobilita per la pace.