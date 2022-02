Fantozzi e Petrini: “Senza viabilità accessoria il ponte sul Serchio sarà una cattedrale nel deserto”

Il nuovo ponte sul Serchio senza la viabilità accessoria rischia di rimanere una cattedrale nel deserto. E’ quanto affermano il consigliere regionale Fdi Vittorio Fantozzi e il consigliere provinciale Matteo Petrini.

“Il presidente della Provincia di Lucca – ricordano – ha fatto sapere che al momento i fondi per la gara d’appalto sono sufficienti solo per la realizzazione del ponte, e solo in un secondo momento si penserà alle strade che connettono l’opera al territorio. C’è dunque il rischio concreto che il nuovo Ponte sul Serchio rimanga una cattedrale nel deserto senza le connessioni alla viabilità territoriale. E’ un controsenso impiegare anni per bandire la gara per il ponte demandando poi ad un intervento successivo le strade che connettono l’opera al territorio”.

“E’ dal 2014 che viene annunciata per imminente la partenza del cantiere per il Ponte sul Serchio – proseguono – , è stato perso ulteriore tempo prezioso bandendo una gara d’appalto che già nel 2021 era fuori prezzo, e adesso ci vengono a dire che i soldi sono sufficienti soltanto per il ponte ma che non è possibile realizzare la viabilità accessoria. A rimetterci sono sempre e soltanto Lucca ed il suo territorio. Lucca sta pagando a caro prezzo le differenti visioni interne al Pd, che negli ultimi dieci anni ha guidato ininterrottamente Regione, Provincia, Comune e Governo, che hanno bloccato lo sviluppo del territorio”.