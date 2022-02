LC e Volt insieme per rendere Lucca “città per tutti”

Lucca Civica e Volt, il giovane partito paneuropeo, hanno siglato un’intesa per lo sviluppo di un progetto che entro 10 anni renda Lucca una città per tutti.

“I ragazzi e le ragazze di Volt hanno portato intorno al tavolo tante idee dinamiche, stimoli freschi e voglia di cambiamento”, afferma Luciano Conti di Lucca Civica.

“Per noi di Volt è stato un onore essere coinvolti in questo progetto” spiega Edoardo Di Loreto di Volt Lucca, che prosegue: “Lucca Civica è composta da amministratori di esperienza e capacità quali il vice sindaco Giovanni Lemucchi e i consiglieri Maria Teresa Leone e Claudio Cantini, che conoscono molto bene il territorio e la macchina amministrativa”.

Il programma che sarà pubblicato nei prossimi giorni guarda ad una Lucca inclusiva, accogliente e sostenibile e dovrà avere una attenzione particolare all’ambiente, ai cittadini più fragili quali anziani e portatori di handicap, alle famiglie, ai giovani, alla cultura ed infine, ma non certo per importanza, al lavoro. “Seguiteci – si legge in una nota – sulle pagine social di Lucca Civica e Volt Lucca, commentate e contribuite anche voi a rendere Lucca una città per tutti”.