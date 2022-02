Cantini e Guidotti: “Condotto pubblico, bene il lavoro della commissione”

“La commissione condotto pubblico nonostante i momenti di difficoltà e di diverse visioni, ha analizzato e discusso una enorme mole di dati, richiesti e forniti dai vari Enti nonché da semplici cittadini, riguardanti il Condotto, arrivando a formulare una relazione condivisa da tutti i commissari (rappresentanti di tutte le forze politiche presenti in Consiglio) e un ordine del giorno votato all’unanimità dei presenti nella suddetta seduta consiliare”. Secondo il capogruppo del Pd, Roberto Guidotti, e Claudio Cantini, capogruppo di Lucca Civica “questo è merito del lavoro fatto anche a livello politico dalla presidente, nonostante alcune prese di posizione successive di rappresentanti delle opposizioni, del tutto fisiologiche e strumentali in un periodo che ci vede avvicinare al momento delle elezioni amministrative”.

“Ad alcuni giorni dalla discussione – è questo l’esordio dell’intervento di Cantini e Guidotti – in Consiglio comunale relativa ai lavori della commissione speciale sul condotto pubblico, e al successivo atto di indirizzo scaturito dai lavori della commissione stessa, vogliamo esprimere i nostri complimenti e ringraziamenti al lavoro svolto dalla presidente Angelini e dalla commissione tutta. Abbiamo preferito far passare un po’ di tempo prima di esprimerci pubblicamente, proprio per non far diminuire la giusta ribalta ai commissari in Consiglio, e non sminuire il plauso che vogliamo realmente riconoscere”.

“Ora è giunto il momento che il mandato dato dal Consiglio alla amministrazione sia messo in atto, e noi – concludono – ci adopereremo a questo nell’esclusivo interesse di Lucca e dei suoi cittadini, come abbiamo fatto sin dal momento della nostra elezione”.