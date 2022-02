In piazza S. Michele un sit in per dire no alla guerra

Una manifestazione in piazza San Michele sabato (26 febbraio) per dire no alla guerra. M5S, Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista e Lucca per l’ambiente aderiscono all’appello di PeaceLink e annunciano: “Sabato saremo in piazza per difendere la pace”.

“Nelle ultime ore assistiamo atterriti ai preparativi per uno scontro militare nel cuore dell’Europa, un’incredibile escalation le cui conseguenze appaiono imprevedibili – si legge in una nota congiunta -. Noi crediamo fermamente nel dialogo e nel negoziato come unica modalità di risoluzione delle controversie internazionali. Pace è il grido che da tante piazze in Italia e nel mondo si leva in questi giorni. L’Italia ripudia la guerra: vogliamo ribadirlo anche noi, anche da Lucca, per dar voce ad una grande mobilitazione che spinga verso una soluzione diplomatica della crisi”.

“Per questo, sabato prossimo – annunciano -, nell’ambito della mobilitazione promossa da PeaceLink, saremo tutti insieme a Lucca, in piazza San Michele dalle 17, a fianco di chi chiede Pace”.