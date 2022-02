Centrodestra, un nuovo nome sul tavolo della coalizione: ipotesi Umberto Quiriconi come candidato sindaco

Nuovo colpo di scena sul panorama politico del centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative. Per superare l’impasse che vede ancora come probabili candidati Remo Santini, capogruppo di SiAmo Lucca, Luca Leone, ex assessore e vicesindaco e ora capo di gabinetto del sindaco di Pisa e Ilaria Del Bianco, presidente dell’associazione Lucchesi nel Mondo, spunta un nuovo outsider.

Si tratterebbe del presidente dell’Ordine dei Medici, Umberto Quiriconi, a cui una parte della coalizione di centrodestra avrebbe chiesto la disponibilità a una candidatura.

Un nome nuovo, dunque, che sarebbe caldeggiato in particolare da una parte del partito Fratelli d’Italia, destinato a riaccendere il dibattito sulle possibili candidature in grado di unire tutto il centrodestra che dopo aver perso la lista civica Lucca2032 tenta di rimanere nella sua composizione attuale con i tre partiti tradizionali (Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) affiancati da due civiche (SiAmo Lucca e Difendere Lucca).

È evidente, però, che in caso di accettazione di una possibile candidatura il nome di Quiriconi dovrebbe tornare al vaglio del tavolo del centrodestra e ottenere il gradimento di tutti per poter essere davvero papabile. Una condizione che, al momento, non sembrerebbe esserci.

Ancora da dissipare, inoltre, i contrasti che si sono verificati in altre realtà provinciali come Camaiore e Bagni di Lucca dove al momento il centrodestra non si presenta con un unico candidato alla corsa per le amministrative.