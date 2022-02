“Perché il Comune di Camaiore non ha pensato di ripulire le strade dopo il giovedì grasso?”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi e la rappresentante di Fdi di Camaiore, Claudia Bonuccelli intervengono il giorno dopo il tradizionale appuntamento di Carnevale.

“Il decoro urbano è uno sconosciuto a Camaiore. L’organizzazione di una manifestazione, come quella del tradizionale appuntamento di giovedì grasso a Camaiore, dovrebbe implicare anche la programmazione della successiva pulizia delle strade coinvolte e del ripristino di un minimo di decoro urbano – proseguono i due esponenti Fdi -. E, invece, il centro storico stamani si presentava sporco, i cestini dell’immondizia pieni oltre la capienza, e non è certo un bel biglietto da visita per Camaiore. E’ giusto festeggiare, è giusto che bambini e ragazzi si riapproprino della gioia di vivere ma sta all’amministrazione comunale provvedere affinché il venerdì mattina le strade e le piazze si presentino in condizioni decorose. Respingiamo l’idea di una Camaiore abbandonata, partendo dalle cose più semplici riusciremmo a dare un nuovo volto a Camaiore”.