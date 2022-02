Centro storico, Lista Civile: “Scongiurare questa deriva turistica di pessima qualità”

Riqualificare il centro storico. È questo un altro punto del programma di Lista Civile per le prossime elezioni amministrative.

“Il progressivo incremento turistico nel centro storico ha provocato una tendenza diffusa a effettuare trasformazioni improprie che hanno depauperato il valore intrinseco dell’ambiente, a scapito, spesso a danno, della comunità – spiegano dalla lista -. La città non deve continuare a seguire questa pericolosa china verso una deriva turistica di pessima qualità e un’offerta commerciale indiscriminata, che dequalifica l’identità cittadina. Tutti diciamo che per conservare la qualità e l’attrattiva del centro storico è necessario riportare vita attiva all’interno delle mura urbane con nuova residenza, scuole, uffici pubblici e laboratori, per recuperare le funzioni e la vivibilità nel corso dell’intero anno”.

“Occorre promuovere la qualità diffusa degli interventi di trasformazione, stabilendo obiettivi e regole appropriate, condivise con i commercianti, gli imprenditori e la comunità – va avanti Lista Civile -. Si deve lavorare a uno specifico progetto di recupero della residenza dentro le mura, partendo dal censimento delle abitazioni inutilizzate e agire con incentivi e agevolazioni, per rendere più vantaggioso locare a lungo termine, piuttosto che a uso turistico. L‘accesso veicolare dei residenti e dei mezzi di lavoro dovrà essere razionalizzato, predisponendo i servizi e i parcheggi per i residenti. I parcheggi esterni alle Mura dovranno essere implementati e scontati, dotati di stalli per biciclette e monopattini (bike sharing) e collegati al centro storico sia con piccoli mezzi elettrici a tariffa agevolata, sia con percorsi pedonali meccanizzati protetti, che passano sotto la circonvallazione”.