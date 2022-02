Più Europa in piazza a Lucca per l’Ucraina

Domenica (27 febbraio), dalle 11 alle 13, in piazza Grande a Lucca, più Europa organizza una manifestazione per il popolo ucraino, aperta ad adesioni individuali, di partiti e associazioni. Saranno presenti Marco Taradash, ex parlamentare, membro della segreteria nazionale, Francesco Palmieri dell’assemblea nazionale di più Europa, rappresentanti di Azione, Alberto Baccini e Anna Rossi, coordinatori di Italia Viva Lucca.

“È molto grave la decisione di Putin di riconoscere i due territori separatisti del Donbass – si legge in una nota nei promotori -. Si tratta di un’inaccettabile violazione della sovranità democratica e dell’integrità territoriale dell’Ucraina. È ancora più grave e inaccettabile l’invasione, con motivazioni deliranti, dell’Ucraina. Bisogna in tutti i modi fermare la guerra. Sarà possibile solo se l’Europa riuscirà ad avere una voce unica, perché si realizzi il sogno dei padri costituenti di un’Europa federale. Solo se siamo in grado di lottare per lo Stato di diritto, possiamo pensare a una vera pace e sicurezza dell’Ucraina e dell’intera Europa. Chiediamo a questa Europa di rispondere con una sola voce per il popolo ucraino che significa rispondere per la democrazia e la libertà di tutti noi cittadini europei. Per questo vi aspettiamo domenica in piazza Grande, perché pensiamo sia importante che anche Lucca faccia sentire la propria voce”.