Si è tenuta oggi (27 febbraio) in via di Mezzo a Camaiore l’inaugurazione della sede del comitato elettorale per Marcello Pierucci sindaco.

Prende così ufficialmente il vial a campagna elettorale del centrosinistra, il quale, dopo aver ufficializzato la candidatura dell’attuale vicesindaco già a settembre, ha utilizzato questi mesi per organizzare incontri di confronto per la stesura del programma elettorale.

Una via di Mezzo che si è tinta di turchese a di amaranto, i colori scelti da Pierucci per la campagna elettorale, ma a cui, quest’oggi, si sono affiancati quelli delle bandiere della pace, che hanno ornato il centro storico in vicinanza al popolo ucraino. “Chiedo dieci secondi di silenzio per meditare su quello che sta succedendo nel nostro continente” e con un applauso tutti i presenti hanno voluto esprimere solidarietà e vicinanza a chi, in questo momento, sta vivendo nella paura, costretto a schivare le bombe.

“Ci siamo chiesti perché i nostri concittadini dovrebbero riporre fiducia in noi – ha dichiarato il candidato Pierucci – In primis perché noi non parliamo di persone, ma di fatti concreti e realizzabili. Questa è e sarà la vera, grande ed essenziale differenza tra noi e i nostri avversari. La mia è stata una candidatura discussa, ragionata, condivisa, nata da un vero processo democratico. Questa stanza è stata, nelle scorse settimane, luogo di incontro serale e di elaborazione del programma elettorale. Le cose da fare sono tante, e con umiltà e spirito di servizio dovremo sempre più migliorare ed innovare”.

E la sede, in pieno centro città, continuerà ad essere luogo d’incontro, di scambio di opinioni, di dialogo con la cittadinanza, “per dare a questo Comune sempre più servizi e vivibilità. Noi siamo qua oggi per palare di Camaiore, che presto avrà una nuova e importante piazza da cui partirà un definitivo rilancio del centro storico, partendo da Palazzo Littorio; per parlare di Lido di Camaiore, che sarà teatro di un festival di caratura mondiale, quello a BussolaDomani, su cui abbiamo scommesso in passato e che adesso sarà un nuovo cuore pulsante della Versilia; per parlare di Capezzano Pianore, spesso considerato luogo di passaggio ma che deve avere l’importanza che merita, a partire dalla riapertura del teatro Argentina, che sarà un punto cardine della futura amministrazione; per parlare delle nostre frazioni collinari, che dovranno avere almeno un parcheggio ciascuno. Tutto questo sarà possibile solo con un grande lavoro di squadra, perché da soli non si va da nessun parte”.

Proprio il concetto di squadra, caro a Pierucci e a tutta la coalizione, si deve unire a quelli di lavoro e sacrificio. “Vengo da una famiglia operaia, per la quale il lavoro era il punto fondamentale. Non credo nella fortuna e nemmeno nelle decisioni calate dall’alto: tutto quello che ho avuto nella vita me lo ha dato il lavoro. Chi lavorerà con me sa che queste tre parole ci dovranno accompagnare per tutto il tempo di attività amministrativa. Ma io so che tutti quelli che sono e saranno con me in questa avventura condividono questi tre fondamentali principi. Le responsabilità sono tante: rimbocchiamoci le maniche e partiamo”.

Svelato, poi, il manifesto ufficiale che accompagnerà Pierucci fino al voto in primavera. Un layout che riprende quello dello stemma comunale e i due colori, turchese e amaranto, ospitano lo slogan in buone mani. Presenti anche il senatore Andrea Marcucci, assessore regionale Stefano Baccelli, il sindaco Alessandro Del Dotto e tanti altri esponenti di punta del Pd locale. Visita anche del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: “Camaiore è un territorio bellissimo – ha detto – che ha visto un notevole sviluppo negli ultimi dieci anni. Il lavoro da fare per sfruttare tutte le potenzialità è ancora tanto e tutto è sempre migliorabile. Camaiore, con Marcello Pierucci sindaco, sarà veramente in buone mani”.