Centrodestra, SiAmo Lucca si sfila dal tavolo: “Non abbandoniamo la coalizione, ma aspettiamo proposte”

SiAmo Lucca, ipotesi di strappo dal centrodestra. È al vaglio anche questa possibilità da parte della lista civica guidata da Remo Santini in vista delle prossime elezioni, considerando lo stallo del tavolo del centrodestra.

“Da oggi siamo costretti a iniziare una riflessione fuori dal tavolo del centrodestra – Lo sottolinea in una nota la lista civica – Un tavolo in vista delle elezioni amministrative che da otto lunghi mesi purtroppo non riesce a dare risposte utili al territorio e alla città e che per quanto ci riguarda al momento fa venire meno le condizioni di una nostra presenza: non ci interessano trattative estenuanti e ricerca di punti di equilibrio. Mentre Lucca aspetta soluzioni ai problemi, non si è riusciti in tutto questo tempo prezioso a trovare ancora una sintesi su un programma o un candidato sindaco“.

La scelta di SiAmoLucca è stata presa all’unanimità nel corso di una riunione del direttivo. “Non lasciamo il centrodestra, che invece ci auguriamo possa trovare una quadra al più presto – conclude la lista – Anzi, speriamo che questa nostra decisione possa contribuire a far superare lo stallo. Quando e se arriverà una proposta seria, saremo disposti a valutarla, nel caso che la coalizione lo ritenga opportuno e se ci sentiremo pronti. Nel frattempo intensificheremo le nostre iniziative sul territorio e il dialogo con le altre realtà civiche. Le porte di SiAmoLucca restano aperte a tutti coloro che vogliono dialogare e costruire un’alternativa a dieci anni di malgoverno del centrosinistra a Lucca”.