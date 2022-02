Elezioni a Camaiore, Psi fra i fondatori della lista dei Riformisti

Il Partito Socialista Italiano sezione di Camaiore è tra i fondatori della lista Riformisti-ViviAmo Camaiore che sarà presente alle prossime elezioni comunali di Camaiore in appoggio alla candidatura a sindaco di Marcello Pierucci.

“I socialisti di Camaiore – si legge in una nota – sono stati sempre presenti con le proprie idee e proposte politiche nelle istituzioni comunali per il bene comune, per la libertà e la giustizia sociale. Il segretario nazionale del Partito Socialista Italiano Enzo Maraio sarà presente a Camaiore durante la prossima campagna elettorale per portare il sostegno di tutti i socialisti italiani per il successo della lista e della coalizione in questa competizione elettorale”.