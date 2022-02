In San Micheletto la costituente ecologista dell’area lucchese

Si terrà mercoledì (2 marzo) alle 21 nella sala convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca nel complesso di San Micheletto in via Elisa un incontro pubblico per promuovere la costituente ecologista dell’area lucchese.

“L’incontro – dicono gli organizzatori di Zero Waste Italy – sarà anche l’occasione per fare il punto sugli aspetti programmatici da porre al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica e della politica locale a partire dai temi ambientali più scottanti (rifiuti ed economia circolare, assetti urbanistici dei quartieri e non solo, partecipazione e trasparenza). Tanto più in vista delle imminenti elezioni amministrative nel comune di Lucca. Associazioni, comitati, Europa Verde, forze politiche e tutti i cittadini sono invitati a partecipare”.

L’incontro verrà introdotto da Rossano Ercolini, vincitore del Goldman Prize 2013 e presidente di Zero waste Italia.