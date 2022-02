Matteo Scannerini nuovo coordinatore regionale di Forza Italia Giovani

Presentato oggi il direttivo regionale toscano dei giovani di Forza Italia, nella sede di Firenze in viale Corsica, casa ormai del partito.

A fare gli onori di casa il senatore Massimo Mallegni e l’onorevole Erica Mazzetti, insieme al responsabile nazionale giovani Marco Bestetti, arrivato da Milano, dove fa il consigliere comunale, apposta per l’occasione. Ad essere nominato coordinatore regionale del movimento giovanile azzurro è il lucchese Matteo Scannerini, 30 anni e militante di Forza Italia da addirittura 15 anni.

“Oggi è un momento importante – apre Mallegni – Finalmente siamo tornati a fare la prima riunione in presenza e questo è molto importante perché la nostra sede è la casa di tutti noi, e di tutti coloro che vorranno affacciarsi per conoscerci. È importante infatti invitare a casa nostra tutte le realtà che ci danno tanta soddisfazione, anche in termini di consenso che, seppur lentamente, cresce inesorabilmente. Sono felice di essere qui con Marco Bestetti e Marco Scannerini, allo scopo di investire nuovamente e costantemente nei giovani in quello che è uno dei movimenti politici più longevi in parlamento, e questo grazie al nostro leader Silvio Berlusconi. Partiamo con un nuovo slancio ma non senza ringraziare Juri Gorlandi, che fino ad oggi ha portato avanti i nostri giovani in modo esemplare e che resterà comunque accanto a noi essendo responsabile di un dipartimento regionale”.

“E importante tornare in mezzo alla gente e per noi che facciamo politica dobbiamo ricominciare a incontrare gli imprenditori, studenti e cittadini – prosegue l’onorevole Mazzetti – Forza Italia ha la fortuna di avere un bel gruppo di giovani, che ha sempre contribuito attivamente e che è stato sempre la costola del partito. Juri Gorlandi ha fatto un grande lavoro in tutti questi anni e a lui va il nostro ringraziamento ma sono certa che lo farà anche Matteo, che avrà un impegno ancora più grande: quello di far tornare le persone alla realtà, dalla quale sono state distaccate per due anni. Una cosa fondamentale sono poi le prossime amministrative, ormai alle porte: dobbiamo tutti insieme lavorare nei capoluoghi e nei comuni minori che sono un corpo comune che si muove. Forza Italia è l’unico movimento che sta fra le persone, dimostriamolo ai cittadini perché è ciò di cui hanno bisogno”.

“Vedo nei giovani la miglior garanzia per la prospettiva futura – prosegue Bestetti – Investire sul movimento giovanile deve essere la prima ambizione per continuare questa bellissima avventura chiamata Forza Italia. È importante che i giovani facciano parte delle istituzioni, perché solo in questo modo le idee possono diventare realtà. Crediamo che i ragazzi debbano poter studiare, imparare e ambire e noi ci impegneremo in questo senso, con la certezza che ogni posizione che un giovane azzurro conquisterà sarà solo frutto del merito”.

A proseguire il neoeletto Scannerini: “Negli ultimi anni abbiamo assistito a un impoverimento culturale purtroppo. Eravamo abituati ad avere all’interno dei movimenti giovanili chi ci preparava e aiutava e ci metteva nelle condizioni per poter entrare poi nelle amministrazioni locali, perché è bene ricordare che governare è una cosa seria. Forza Italia ha sempre fatto questo e il compito che abbiamo noi oggi attraverso i giovani è dimostrare proprio che la politica in Italia non è solo un urlo o uno slogan. Qualcosa sta cambiando e forse è già cambiato, anche grazie a Forza Italia che ha scelto la serietà. Noi abbiamo tutto lo spazio per crescere e vogliamo occupare quel deserto ideologico intorno a noi che altri hanno creato”, conclude il nuovo Coordinatore regionale dei giovani.

Il coordinatore provinciale di Lucca è Giovanni Ricci, il suo vice è Giovanni Sicca.