“Regione Toscana e Provincia di Lucca intervengano su due frane sulla strada di Stazzema. La frazione rischia di rimanere isolata”. Sopralluogo stamani (3 marzo) del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, del consigliere provinciale di Lucca Matteo Petrini insieme alla responsabile Fdi di Stazzema Federica Canci e alla coordinatrice dei dipartimenti tematici Fdi Marina Staccioli, sulla strada provinciale di Stazzema franata in due punti.

“Sulla strada sono presenti due frane importanti: la prima in località Le Molina transennata da due mesi ma non è iniziato alcun intervento di ripristino, la seconda, più annosa, è poco prima di Stazzema ormai presente da 5-6 anni – spiegano gli esponenti Fdi -. Si tratta di una strada di collegamento importante per l’Alta Versilia, tra l’altro molto trafficata da auto, scuolabus e camion che vanno e vengono dalla cava di Cardoso. La frana poco prima di Stazzema sta progressivamente peggiorando e la carreggiata sta collassando con il rischio che la frazione di Stazzema rimanga isolata. Presenteremo atti alla Regione Toscana e alla Provincia di Lucca per chiedere interventi di messa in sicurezza. Se tale strada fosse sistemata e ammodernata potrebbe essere, finalmente, realizzato quel collegamento, annunciato anche dal Governatore Giani, che andrebbe a unire la Versilia e l’Alta Versilia con la Mediavalle, collegamento su cui si sono spese tante parole, con zero fatti però”.