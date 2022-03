Anche Italia Viva alla manifestazione per la pace di Firenze

Anche Italia Viva era presente all’evento che fa parte di un’iniziativa contro la guerra lanciata su scala europea, intitolata Cities stand with Ukraine, davanti alla basilica di piazza Santa Croce a Firenze.

Italia Viva era presente con Matteo Renzi, tanti parlamentari, tante/i attivisti e coordinatori, iscritti/e, europarlamentari, la vicepresidente della Toscana Stefania Saccardi. “In un momento in cui la pace viene attaccata, avevamo bisogno di questa piazza, reale non virtuale, di respirare speranza, per manifestare, insieme, il nostro dissenso e la nostra condanna all’aggressione ed alla guerra. perché – dicono da Italia Viva – non devono esistere ambiguità di pensiero di fronte ad un dramma come la guerra, ciò che sta succedendo dimostra che è troppo importante sapere a chi affidiamo la gestione politica del nostro paese. E gli elettori devono aver chiaro da che parte stanno i politici su temi così vitali ed importanti e da che parte staranno loro quando saranno chiamati a votarli”.

“Una grande emozione – racconta il coordinatore di Lucca Alberto Baccini – ascoltare Zelensky, chissà se avrà percepito quell’abbraccio che la piazza ha voluto dargli, ci abbiamo provato a farglielo sentire, ci ha detto di ricordarci il numero 79, che corrisponde ai bambini uccisi, fino ad oggi, a 79 famiglie distrutte, che questa guerra non è solo contro l’Ucraina ma contro l’Europa e tutti i valori che ci uniscono. Ci ha chiesto di non lasciarli soli in questo terribile conflitto. L’unica soluzione è spingere per un accordo politico che conduca alla pace, è un dovere della politica trovare una via d’uscita a questa assurda guerra. Non lasciamo solo il popolo ucraino”.