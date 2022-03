L’appello di Martinelli: “Bml, scendano in campo le istituzioni”

“Futuro Banca del Monte di Lucca: le istituzioni locali facciano la loro parte”. Torna sulla questione Marco Martinelli che per primo aveva acceso i riflettori sulla questione durante la seduta del consiglio comunale del 15 febbraio scorso.

“Torno a chiedere al sindaco e al presidente della Provincia– aggiunge Martinelli- di attivarsi a tutela del tessuto economico e sociale del nostro territorio in merito a possibili ricadute, dopo l’acquisto del gruppo Carige, che dell’istituto di Lucca detiene il 70%, da parte della Banca Popolare dell’Emilia Romagna. La Banca del Monte di Lucca deve continuare ad essere un riferimento centrale per il nostro territorio, anche dal punto di vista occupazionale, così come lo è sempre stata in questi anni. Il presidente della regione Liguria e il sindaco di Genova – prosegue Martinelli- si sono fatti fin da subito parte attiva aprendo un tavolo di confronto con Bper per avere garanzie sul futuro di banca Carige in merito alle ricadute occupazionali per le reti delle filiali e per quanto riguarda la volontà di essere ancora una banca importante per il territorio. Quindi – conclude Martinelli – è fondamentale che anche le istituzioni lucchesi scendano in campo a salvaguardia del futuro della Banca del Monte di Lucca”.