Fratelli d’Italia: “Sì a più soldi per il ponte sul Serchio ma basta con le chiacchiere”

“Fratelli d’Italia esprimerà voto favorevole per un ulteriore incremento di spesa del Ponte sul Serchio: 3,6 milioni di euro in più giustificato da un aumento del prezzo delle materie prime. I lucchesi però hanno di che consolarsi: è solo dal 2014 che aspettano un ponte, che ancora lontano dal materializzarsi, che cresce nei costi anno dopo anno. Dal 2019 il costo del ponte è lievitato di quasi 5 milioni di euro, si è passati dai 15 milioni e 620mila del 2017 a 19 milioni e 700mila del 2021 e adesso. Si prevedono oltre 23 milioni per realizzare il Ponte sul Serchio. Sarà la volta buona per Lucca e per i lucchesi?”. Si chiedono il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo di Fdi in Consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli.

“Il voto favorevole di Fratelli d’Italia – sottolineano Fantozzi e Martinelli – all’ulteriore incremento di spesa per il ponte, dimostra che, nell’interesse dello sviluppo del nostro territorio, andiamo oltre gli steccati ideologici. Vogliamo, però, fatti concreti e non più parole”.