Guerra e sanzioni al centro del nuovo incontro di Sinistra Con

Venerdì (25 marzo) alle 17,30 al Dopolavoro ferroviario in viale Cavour 125 a Lucca l’associazione Sinistra con parlerà di guerra e sanzioni con Alessandro Volpi dell’Università di Pisa. A coordinare l’incontro sarà Valeria Giglioli, assessora al sociale Comune di Lucca.

“La guerra genera morte e distruzione e assieme una corsa al riarmo che assorbe immense risorse che mancheranno per ridurre ingiustizie, povertà, fame, per creare lavoro e salute per miliardi di persone in ogni parte del mondo – spiegano i promotori -. Mentre continuiamo a gridare l’urgenza della pace in Ucraina, pensiamo necessario discutere anche sulle conseguenze economiche e sociali della guerra e delle sanzioni. E di parlare di accoglienza, disuguaglianze, debito pubblico e approvvigionamento energetico e della necessità di un nuovo paradigma per affrontare gli effetti del conflitto e costruire una pace duratura”.