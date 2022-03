Il candidato sindaco Raspini incontra i cittadini di Sant’Anna e di Brancoli

Continuano gli incontri sul territorio per Francesco Raspini, candidato sindaco del centrosinistra per Lucca 2022. Due gli appuntamenti da mettere in agenda questa settimana: giovedì (31 marzo), alle 21, nella sede Arci a Sant’Anna, in piazzale Sforza 157/B e venerdì (1 aprile), alle 21, nella sede della Linea Gotica di Brancoli, adiacente alla chiesa di San Giusto di Brancoli.

Giovedì l’incontro è aperto a tutti i cittadini della ex circoscrizione 3, mentre venerdì Raspini incontrerà i cittadini della Brancoleria.

Sarà l’occasione per confrontarsi, per presentare i progetti già realizzati e quelli in programma, per raccogliere proposte, segnalazioni e richieste dei residenti. L’obiettivo è costruire insieme il programma per la Lucca del futuro.

Per partecipare alla campagna elettorale, organizzare iniziative, ricevere informazioni e prendere parte alla costruzione del programma: raspinisindaco@gmail.com; 333.78.10.947; www.francescoraspinisindaco.com.