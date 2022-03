Si amplia la coalizione di centrosinistra in appoggio a Francesco Raspini sindaco, sulla strada delle elezioni amministrative 2022. Tra i sostenitori, si aggiunge anche Europa verde.



Il giovane partito politico, nato da un accordo tra la Federazione dei verdi ed esponenti dell’associazionismo ambientalista, già nelle scorse elezioni regionali si è mosso in sostegno del candidato del Pd, Eugenio Giani e con oggi, riconferma il forte legame con il partito di centrosinistra.

Stamani (29 marzo) nella sede elettorale in sostegno di Francesco Raspini in via Calderia, si è tenuta la presentazione ufficiale di adesione a cui hanno partecipato, il candidato sindaco Francesco Raspini, il portavoce regionale di Europa Verde Toscana, Eros Tetti e il co-portavoce provinciale di Europa Verde, Luca Fidia Pardini.

“Il sostegno di un partito legato alle politiche ambientali è per noi un grande contributo, sia a livello nazionale che locale – dichiara Francesco Raspini – Mentre da altre parti i tavoli devono sempre scegliere il proprio candidato, tra fumate nere e grigie e quant’altro, il centrosinistra allarga la propria coalizione e punta dritto alle elezioni amministrative. Come avevamo precedentemente detto, questa coalizione si sarebbe allargata prima del voto, diventando rappresentativa per una pluralità di contesti e così è stato, oggi diamo il benvenuto a Europa Verde”.

“Europa Verde e il mondo ecologista sono un patrimonio essenziale per tutto il centrosinistra, in termini di valori, progettualità e relazioni – prosegue Raspini – Porteranno un contributo importante, non solo nel lavoro verso la transizione energetica, ma anche per renderla attuabile, concreta e sposandola con le necessità della crescita dello sviluppo e dell’equità. Oggi, pensare ad un futuro più sostenibile vuol dire renderlo tale in maniera equa. Queste caratteristiche sono quelle di Europa Verde, che rappresenta la continuità italiana con il grande patrimonio politico dei verdi europei e sono un valore aggiunto importantissimo anche per la nostra coalizione”.

“Europa Verde Toscana sta lavorando per portare al governo l’ecologismo – spiega Eros Tetti, portavoce regionale di Europa Verde Toscana -. La coalizione credibile che abbiamo trovato su Lucca è assolutamente quella di Francesco Raspini e del centrosinistra che ha espresso delle azioni serie anche durante questi anni di amministrazione, come quella di sposare il percorso Carbon-neutral 2030. Un’azione non indifferente che ha fatto si che Europa Verde decidesse per il sostegno alla coalizione di Francesco Raspini, per dare il suo contributo alla crescita”.

“Il percorso Lucca Carbon-neutral 2030 è una vera e propria piattaforma politica – sottolinea Luca Fidia Pardini, portavoce della provincia di Lucca per Europa Verde – Prevede interventi per favorire la mobilità dolce e condivisa, per ridurre al minimo il consumo di suolo, che abbiamo sempre sostenuto, interventi per aumentare la qualità dell’aria, problema endemico della piana di Lucca, anche tramite l’efficientamento energetico. In senso lato, implica una riconsiderazione del lavoro come indissolubilmente legato alla transizione ecologia, un lavoro più rispettoso e umano che può plasmare una società evoluta, un lavoro non basato sulla massimizzazione dei profitti, ma sull’aumento del benessere della società. Per fare questo la coalizione del centrosinistra è sicuramente l’interlocutore migliore con cui parlare per i prossimi cinque o dieci anni”.

“Facciamo inoltre nostre le istanze e le richieste di Fridays for Future, che chiedono una società più equa e giusta in grado di affrontare la crisi climatica, dove il lavoro concorra al benessere e al progresso della società come indicato nella costituzione, piuttosto che alla massimizzazione dei profitti di pochi – conclude Luca Fidia Pardini -. Porteremo idee e progetti concreti per una città che punti davvero verso una vera transizione ecologica in grado di creare tanti nuovi posti di lavoro. Questo è il contributo che Europa Verde porterà al governo della città, insieme alla coalizione di centrosinistra e a Francesco Raspini che da subito ha dimostrato una grande sensibilità e attenzione verso i temi della sostenibilità ambientale e di un mondo più green. Per questo abbiamo scelto di aderire alla coalizione, di rimboccarci le maniche per quella che sarà la Lucca del domani: una città capace di accettare e vincere le nuove sfide che abbiamo di fronte, migliorandosi sempre e guardando con attenzione alle tematiche più urgenti”.