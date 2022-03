Pd Viareggio: “Del Ghingaro sciolga i nodi politici con noi senza tentare di scavalcarci”

Crisi di maggioranza a Viareggio, il Pd torna a ribadire le tre richieste cui dare una risposta per ritornare in maggioranza.

“La scorsa settimana – dicono i democratici – mentre il consiglio comunale di mercoledì era appena iniziato, il sindaco Del Ghingaro è finalmente intervenuto sulle vicende che hanno riguardato l’amministrazione comunale fin dai primi mesi dell’anno facendo uscire un comunicato dove accusava e attaccava il Partito Democratico. Il Pd di Viareggio oggi si trova tra le fila dell’opposizione con la promessa di responsabilità e serietà, entrambe dimostrate anche durante l’ultimo consiglio comunale. Il Partito Democratico, infatti, non manderà il nostro Comune verso un nuovo commissariamento come invece il sindaco di Viareggio vuol far credere. Corre l’obbligo di ricordare che due anni fa – nella scorsa legislatura – ha governato con gli stessi numeri di ora. Se prima era possibile, perché adesso diventa impossibile?”.

“Fin dal primo momento sono state poste tre richieste al sindaco Del Ghingaro dall’unanimità dell’assemblea comunale del Pd di Viareggio: chiarimenti sulla sua candidatura a Lucca, le motivazioni politiche dell’espulsione della vicesindaca Maineri e un cambio di passo sulle politiche comprensoriali. Nell’ultima settimana abbiamo finalmente chiarito il secondo punto. Nel comunicato e nella seduta del consiglio comunale si è appreso infatti che queste “motivazioni personali” per l’espulsione della vicesindaca Maineri alla fine erano poco personali e molto politiche: è stata privata del suo ruolo in quanto stava riportando al sindaco, in un’ottica di lealtà e collaborazione, la posizione della comunità politica di cui fa parte. Una vicesindaca del Pd, troppo legata al Pd insomma. Durante il consiglio comunale, il Partito Democratico ha portato un ordine del giorno in cui si chiedeva il rientro all’interno della Rete museale provinciale che è stato bocciato dalla maggioranza di Del Ghingaro. Ci sorge spontaneo chiederci se dobbiamo considerare questo voto una risposta alla nostra domanda di un cambio di passo dell’amministrazione sulle politiche e i rapporti comprensoriali. Oltre al fermo dell’attività amministrativa da dicembre a questa parte, continuano gli scontri del sindaco con la Regione Toscana sull’autorità portuale – bloccando così le attività amministrative marittime in quattro Comuni della nostra costa – si continua a non dialogare con il parco perché la presidenza non è di propria nomina e si continua a perseguire un clima di scontro con tutte le realtà sovracomunali, dalla Versilia alla Provincia. Un modo di fare politica che niente ha a che vedere con un brutto carattere, ma con un chiaro indirizzo politico”.

“Rimane invece il silenzio sul primo punto – conclude il Pd – Non solo il sindaco non ha chiarito se resterà a Viareggio fino alla fine del suo mandato, non smentendo le voci della sua candidatura a Lucca, ma si è prodigato nella realizzazione di un sondaggio elettorale commissionato sul capoluogo. L’attuale vicesindaco di Viareggio Valter Alberici ha dichiarato che a seguito dei risultati di questo sondaggio il sindaco sceglierà tra Lucca e Viareggio e in questi giorni sono arrivati anche sollecitazioni da possibili alleati, che dimostrano nuovamente, l’interesse e i movimenti che si sono realizzati su Lucca. Come possiamo aprire un confronto senza sapere se il sindaco intende rimanere a governare la nostra città? La pretesa del sindaco di un frettoloso rientro in maggioranza senza chiarezza ci stupisce e i tentativi di scavalcare il Partito Democratico di Viareggio a nulla servono come affermato ieri in modo granitico dal segretario nazionale Enrico Letta: se il sindaco è seriamente intenzionato ad avere il gruppo consiliare del Partito democratico in maggioranza, deve sciogliere i nodi politici in primo luogo con il Pd di Viareggio”.