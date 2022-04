Sarti Magi: “Mi candido per contribuire a far bene per Lucca”

Michele Sarti Magi è pronto a scendere in campo per le prossime elezioni amministrative a Lucca. A sostegno del candidato sindaco Francesco Raspini, ma ancora non si sa in quale lista e in che forma.

Sarti Magi però ha voluto annunciare su Facebook che si candiderà: “Si vota il 12 giugno, è ufficiale. La mia candidatura a Lucca – afferma – nasce da una profonda riflessione, da una grande passione e da una forte determinazione nel concepire la politica come strumento per fare il bene delle persone. Questo è. Senza tante parole, senza troppe promesse. Mi candido perché ho passione, perché ho un presente ed un passato ricco di attivismo, iniziative, progetti, impegni, lotte, volte sempre al bene comune”.

“Tutto nacque al liceo, quando mi pioveva sul banco perché le condizioni della sede erano incommentabili. Tutto iniziò da lì – prosegue -. Il mio attivismo, il mio impegno nel cercar sempre di contribuire al cambiamento, il mio desiderio di un mondo migliore. Penso che i fatti prevalgono sulle noiose promesse. Soprattutto i fatti avvenuti ancor prima della volontà di candidarsi. Quelli porterò ai miei concittadini, alle mie concittadine. Sto incontrando tante persone, amiche, amici, anche non di Lucca. Chi volesse aiutarmi, direttamente o indirettamente, anche con proposte, progetti, idee, che siate di Lucca o no, consideratevi nel gruppo. Più siamo, meglio è”.