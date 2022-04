Lucca 2022, nasce Impegno Civico: “Il lavoro di Marchini riparta da dove è stato interrotto”

Nasce e si struttura Impegno civico Lucca, la lista nata attorno all’ex assessore ai lavori pubblici Celestino Marchini. Lo statuto è stato firmato ufficialmente lo scorso 31 marzo.

“L’impegno civico di Celestino Marchini nasce da lontano, quando la sorte si accanisce nei suoi confronti, toccandolo negli affetti più intimi. La sua reazione è stata quella di un uomo che trasforma il dolore in impegno, all’insegna di un preciso obbiettivo; lavorare per migliorare la sicurezza stradale della propria città – spiegano dalla lista -. Nasce un impegno politico che lo porta negli anni, a varcare la soglia di palazzo Santini. Prima all’opposizione, poi, negli anni, in maggioranza, fino all’incarico di assessore ai lavori pubblici. Tessere di partito mai, sono una scorciatoia che non fa parte del suo modo di intendere la politica, che concepisce come un impegno libero da condizionamenti. Con la fiducia del sindaco, parte in quarta con incontri pubblici con i cittadini all’insegna di un modo nuovo di pensare la mobilità. Arrivano lavori pubblici a raffica: rotonde, sottopassi, piste ciclopedonali, zone 30, manutenzioni nelle scuole. Instancabile, sempre sul pezzo, si guadagna insieme a vari soprannomi affettuosi, il rispetto della macchina comunale. Sembra un fiume in piena, finché la sua indomabile allergia alle briglie, gli costa la fiducia del sindaco”.

“Oggi un gruppo di amici, accomunati da una visione moderata e pragmatica della politica locale, lancia Impegno Civico, con la voglia di ridare a Celestino Marchini l’opportunità di riprendere il lavoro interrotto – prosegue -. Forte della sua grande esperienza istituzionale e con la voglia di trasmettere ai giovani, i meccanismi di funzionamento della macchina comunale, accetta la sfida e per la prima volta si affaccia alle soglie delle elezioni comunali come leader di una creatura politica completamente libera da qualsiasi ingerenza. Forte della sua collocazione lontana da ogni estremismo, e con la consapevolezza che le bandiere vengono dopo le persone, questo gruppo parte a testa bassa con lo studio del programma elettorale, e oggi firma un impegno nei confronti della città che forse ha una data, 31 marzo 2022, ma che in realtà parte da lontano, molto lontano”.

Il consiglio direttivo è formato da Andrea Pini (coordinatore), Ezio Passaglia (vice coordinatore), Enrichetta Del Banco (segretaria), Roberto Spinelli (tesoriere), Moreno Micheloni, Claudio Viani e Celestino Marchini (consiglieri).