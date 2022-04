Guidotti (Pd): “Incidenti con i risciò, il Comune ha fatto il possibile”

“Il consigliere candidato sindaco Barsanti invece di lanciare lugubri previsioni ci dica in pratica come intende risolvere il problema dei risciò”. Così il consigliere comunale del Pd, Roberto Guidotti replica a Barsanti dopo gli incidenti che si sono verificati a Lucca negli ultimi giorni.

“Ci dica – prosegue Guidotti – se è a conoscenza di qualche esempio in Italia, fra uno dei cento centri storici turistici, dove sia stato regolamentato con successo l’uso di questi mezzi. Ci dica chiaramente dove vuole collocarne la circolazione a Lucca e sulla base di quali leggi. Il Comune di Lucca ha fatto la sua parte già nel 2018 ha riunito i noleggiatori per invitarli a redigere un’autoregolamentazione. Di fronte al disinteresse di alcuni degli operatori e dopo numerosi incidenti l’amministrazione comunale ha emanato un’ordinanza di divieto totale per le Mura ed il centro storico che è stata rigettata dal Tribunale regionale amministrativo, per il semplice fatto che in Italia non esiste sul tema una legislazione nazionale o regionale chiara”.