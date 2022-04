Pardini (Lucca 2032): “Una illuminazione intelligente a Led per risparmiare”

Tecnologia, sicurezza e ottimizzazione delle risorse sono i capisaldi della proposta di Lucca 2032 legata all’illuminazione pubblica per la città. “Una proposta concreta e immediatamente applicabile”, spiega il candidato sindaco Mario Pardini.

“Nei quartieri della città e dentro le mura, l’illuminazione è basata al momento su tecnologie del passato – commenta Pardini -: fili infiniti, lampade a gas, lampioni per lo più rotti. Dopo dieci anni di ingenti spese e corse alla riparazione il risultato è da considerarsi pessimo. Non dobbiamo invece mai dimenticare che la qualità dell’illuminazione pubblica è uno dei fattori chiave per determinare la qualità della vita dei cittadini. La sicurezza di una città è infatti strettamente collegata alla sua illuminazione, da diversi punti di vista”.

Da qui la proposta per il risparmio: “La soluzione smart e gradevole alla vista, che consentirebbe inoltre di risparmiare circa il 65% delle risorse, si chiama illuminazione adattiva. Una soluzione tecnologica supportata da Enel X, con cui i rappresentanti di Lucca 2032 si sono già confrontati. Si tratta di installare lampade a Led, controllate da remoto tramite sensori che rilevano il movimento con un semplice algoritmo, che permette a chiunque passi di avere luce prima durante e dopo. Gli stessi sensori possono anche monitorare il traffico, le condizioni meteo, l’inquinamento. Un sistema di illuminazione intelligente, che rileva in tempo reali i guasti, applicabile a strade, piazze, monumenti e facilmente integrabile con l’intero ecosistema della città e delle sue periferie, favorendo la sicurezza dei cittadini, la mobilità e la transizione energetica”.

“Esistono e Lucca 2032 ha già discussioni avviate con soggetti qualificati – si spiega in una nota – soluzioni di illuminazione, adottate da molti comuni europei e negli Stati Uniti, basate su sistemi che integrano una tecnologia Led con un “mini” pannello fotovoltaico di ultima generazione e una batteria litio ione che garantisce energia al Led anche in persistenti condizioni di assenza di sole, eliminando tra l’altro quei cavi che penzolano come liane tra un palo e l’altro. Sono soluzioni estremamente robuste (durata garantita almeno 15 anni), a zero impatto ambientale. Ottimizzare le risorse è oggi possibile grazie alla tecnologia. Un concreto passo verso la sicurezza della città”.