Turismo, Mercanti (Pd): “Il processo indotto dal mercato va governato”

Dopo le polemiche dei giorni scorsi anche la consigliera regionale del Partito democratico Valentina Mercanti interviene nel dibattito sulle politiche culturali.

“A buon diritto, il dibattito di questi giorni riporta in primo piano la questione del fare cultura per la nostra città. Sebbene il cambiamento sia nella natura delle cose, il processo indotto dal mercato turistico a Lucca come in ogni città d’arte va governato. Vivere in un luogo tanto prestigioso per storia, paesaggio, arti e mestieri non è in effetti solo una fortuna ma anche una profonda responsabilità – spiega Mercanti -. Così come sarebbe un errore ancorare la città solo al suo passato, ogni progetto culturale deve dimostrare di saper proteggere e anzi esaltare l’autenticità del luogo. Occorre mantenere alta la guardia e arricchire il lavoro fatto in questi anni con nuove idee ed energie: dopo il blocco delle licenze e la valorizzazione dell’artigianato, il calendario unico degli eventi Vivi Lucca e l’accordo con Airbnb, per la prossima amministrazione dovrà senz’altro essere una priorità il rinnovo dell’arredo urbano, tanto del centro storico quanto dei quartieri, che sono a tutti gli effetti coprotagonisti del successo della nostra terra”.