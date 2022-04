“Totalmente incomprensibile, irrazionale e senza alcun senso. Chiederemo un confronto con il futuro sindaco per bloccare il progetto”: è la reazione delle parlamentari di Manifesta (il gruppo di sinistra che riunisce esponenti di Rifondazione Comunista e Potere al Popolo) Yana Chiara Ehm e Simona Suriano alla piazza coperta e al parco della montagnola di San Concordio interessati dal progetto Quartieri social, visitate oggi (30 aprile) dalle deputate insieme al candidato sindaco per Ambiente e giustizia sociale Aldo Gottardo e a vari membri della sua lista.

“Un tour dell’orrore” secondo le esponenti, “noncurante delle politiche regionali sul consumo di suolo zero e dal terribile impatto visivo, oltre che inutile per i cittadini. Motivi per cui va fermato il prima possibile”.

“Due progetti che dimostrano come invece di incentivare il verde in città si vuole arrivare a una maggiore cementificazione. Ho visto oggi per la prima volta il parco coperto davanti alla scuola e sono rimasta esterrefatta: è un obbrobrio di struttura di cui non si capisce quale sia la destinazione d’uso e quale dovrebbe esserne il vantaggio e l’utilizzo per i cittadini residenti in quartiere – afferma Yana Chiara Ehm – In un momento in cui si sottolinea la necessità di investire sull’ambiente e si parla di green, il green rimane solo sulla carta e nei fatti scompare, lasciando spazio a copertura e cemento. Sarà mia premura chiedere un confronto con la futura amministrazione per porre la questione dell’interruzione delle opere”.

Una questione su cui alcuni residenti si sono più volte pronunciati, esprimendo il loro dissenso. “La cittadinanza locale ha già dichiarato attraverso la raccolta firme una secca contrarietà, un secco no a questo progetto che tra l’altro è ancora in divenire. Per questo incontrerò l’assessore competente e il sindaco per fare in modo che ci sia una rivalutazione di un disegno che sicuramente non ha portato niente, se non la distruzione ambientale di questa zona pubblica”.

Di danno alle aree pubbliche parla anche Aldo Gottardo, candidato sindaco per Ambiente e giustizia sociale, che aggiunge: “La piazza coperta e la così detta riqualificazione del parco della montagnola rappresentano un danno irreparabile, e un modo per scarnificare completamente il verde del quartiere. Oltre che un’ulteriore cementificazione delle aree green di periferia”.

Cementificazione di cui si sentono a rischio, spiega il candidato sindaco Aldo Gottardo anche gli altri quartieri extraurbani: “Riceviamo telefonate da varie zone periferiche di Lucca: da Antraccoli, Sant’Anna, dalle zone interessaste dal progetto per gli assi viari, Vicopelago, l’Oltreserchio. I cittadini si chiedono: ‘se a San Concordio hanno fatto tutto questo, cosa progetteranno dove c’è ancora più spazio verde da sfruttare?’. I fondi del Pnrr stanno diventando un terrore per la gente. Considerando inoltre che si tratta di un debito contratto con l’Europa che finirà direttamente sulle spalle delle generazioni future: per questo è ancora più grave la mancanza di un confronto dell’amministrazione con i cittadini”.

Fra questi, anche la residente di San Concordio Claudia Zerbini che ripercorre la storia del parco della montagnola sottolineando l’inutilità del progetto in realizzazione: “Hanno abbattuto 42 alberi, ridotto lo spazio esterno della scuola elementare e stravolto totalmente l’equilibrio del parco”.

“Un parco – continua – nato in collaborazione con l’orto botanico, e restaurato nel 2016. ‘Questa sarà la vostra casa, la vostra eredità’ disse in quell’occasione l’assessora Vietina ricolta ai giovani. Da quel momento, l’area aveva solo bisogno di essere rispettata. Come si può entrare in un posto del genere con le ruspe?”.

“Questo quartiere – incalza un’altra residente – è stato preso di mira dagli anni Ottanta. Era un sobborgo agricolo, e hanno demolito gradualmente tutto il verde che c’era. Quando hanno presentato il progetto di riqualificazione per San Concordio, noi residenti abbiamo espresso la nostra preoccupazione all’allora assessore all’ambiente Francesco Raspini, l’attuale candidato sindaco per il centro sinistra: ci ha liquidato rispondendo che il verde di queste aree non aveva nessuna importanza e a nessuno sarebbe mancato. Ci sentiamo presi in giro e ignorati”.

“Ignorano i cittadini – interviene Virginio Giovanni Bertini, capolista di Ambiente e giustizia sociale – Lo ha dimostrato la denuncia mossa dal sindaco contro quattro membri dei comitati di San Concordio espressamente avverso alle opere in realizzazione. Questa è stata la risposta del Comune alle 8mila firme raccolte dal comitato”.

“Di raccolte firme, petizioni e iniziative ce ne sono state tante – conclude Bertini – L’amministrazione non ha mai risposto se non chiedendo danni ai cittadini. Diamo un voto a persone coerenti: l’abbattimento di questa piazza è nel programma di Aldo Gottardo. Sosteniamolo”.