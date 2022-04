Un tour elettorale nelle 84 frazioni del territorio per il candidato sindaco Francesco Raspini

Oltre 200 occasioni per incontrare gente, raccontarsi e raccontare la visione della Lucca del futuro, conoscersi e girare porta a porta tutto il territorio: parte giovedì (5 maggio) quello che è stato ribattezzato il Tour 84 del candidato sindaco Francesco Raspini e della coalizione che lo sostiene. Ottantaquattro come le frazioni di cui è composto il comune di Lucca, ognuna con la propria identità, dal centro storico fino ai territori più periferici e di confine: una presenza porta a porta incessante e costante, a stretto contatto con i cittadini.

“Insieme ai cittadini, sul territorio per recepire i suggerimenti e proporre la nostra visione di città del futuro – commenta Raspini -: questo è il nostro Tour 84, questa è la nostra idea di politica, questa è la nostra volontà per i prossimi anni. Essere il punto di riferimento di ogni singolo territorio, di ogni singola persona. Un percorso che portiamo avanti insieme, a diretto contatto con i cittadini: una strada già intrapresa con la costruzione del programma, che ha coinvolto oltre 300 persone, e che ora si arricchisce di una campagna elettorale condotta tutta in mezzo alla gente, casa per casa. Abbiamo stilato un calendario fittissimo di incontri e appuntamenti: merende, aperitivi, passeggiate, colazioni, incontri in condomini, corti, porta a porta. Vogliamo farci conoscere ancora meglio perché solo attraverso il confronto e lo scambio possiamo davvero costruire la Lucca del futuro. Una città che sappia coniugare le esigenze delle diverse parti che la compongono, che sappia recepire le necessità, che sappia accogliere e includere. Una città che sia, ovunque, dal centro alla frazione più lontana, un luogo dove restare o tornare”.

Il tour

Il Tour 84 partirà giovedì 5 maggio dai quartieri dell’Arancio, San Filippo e San Marco e proseguirà fino al 10 giugno, con la chiusura della campagna elettorale in piazza San Martino. Nell’ultima settimana, inoltre, saranno organizzate ben 9 chiusure: oltre a quella finale in centro storico, il candidato Raspini farà una merenda o una cena di chiusura in ognuna delle circoscrizioni del territorio.

Il calendario, che sarà distribuito porta a porta nei prossimi giorni, sarà disponibile anche sul sito www.francescoraspinisindaco.it e sulle pagine social del candidato.

Per organizzare un incontro, proporre un’iniziativa e ricevere informazioni è possibile scrivere a raspinisindaco@gmail.com o al 333. 78.10.947.