Zappia (Lega): “Il ‘miracolo’ del Primo maggio: strade pulite ed erba tagliata per il concerto”

Zappia (Lega) e il ‘miracolo’ del Primo maggio.

“Ieri ho fatto due passi attorno al Comune per vedere come l’amministrazione comunale stesse approntando piazza Aldo Moro per ospitare il concerto del primo Maggio. Come avevo previsto – dice – oltre al montaggio del palco per i concerti, è stato fatto un grande lavoro di pulizia e di taglio dell’erba alta; tutto questo per dare ai partecipanti al concerto, provenienti da fuori comune, la sensazione che qui sia tutto bello e funzioni tutto bene. In pratica il miracolo del primo maggio si ripete ogni anno, come quello di un santo”.

“Questa amministrazione – commenta Zappia – privilegia solo l’apparenza verso l’esterno, ma delle difficoltà in cui vivono giornalmente i cittadini capannoresi sono disinteressati. Tra intere strade al buio di notte, rotatorie ancora provvisorie dopo anni, palazzetti dello sport che cascano a pezzi, ed asfaltature che verranno rimandate alla primavera 2024 solo per gettare fumo negli occhi ai cittadini, questa amministrazione dovrebbe farsi un serio esame di coscienza e dare in blocco le dimissioni, ma non accadrà. Io mi batterò ogni giorno affinché ai cittadini vengano aperti gli occhi e che tra due anni prendano consapevolezza di cambiare pagina a Capannori”.