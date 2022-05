Forza Italia, Lotti si dimette da coordinatore comunale: correrà con Lucca 2032

Sui motivi che lo hanno spinto a dimettersi fa calare un secco no comment, ma è chiaro che la decisione non l’ha presa del tutto a cuor leggero. C’è, anzi, chi sostiene che il congedo di Roberto Lotti dall’incarico di coordinatore comunale di Forza Italia, sia diretta conseguenza della candidatura a capolista di Alessandro Di Vito, confluito negli azzurri da SìAmo Lucca, dopo che la lista civica di Remo Santini aveva ufficializzato la decisione di non presentarsi, almeno con il simbolo, alla prossima tornata elettorale delle comunali di Lucca.

Lotti non conferma e non nega, ma, forse per l’entusiasmo per aver appena assistito allo stadio alla vittoria del Milan, al telefono conferma che le sue dimissioni da Forza Italia non gli impediranno di dare il suo contributo, sempre in seno al centrodestra, alla coalizione. “Mi è stato proposto – afferma Lotti – di candidarmi nella lista di Lucca2032 e ho accettato di buon grado. Si tratta di un gruppo di persone molto valide, a cominciare dal candidato sindaco Mario Pardini, con le quali potrò sicuramente collaborare”.

In Forza Italia prende il suo posto come coordinatore comunale Matteo Scannerini.