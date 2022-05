Veronesi: “Stop alla musica a Porta dei Borghi, provvedimento assurdo”

Una giornata, quella di ieri (30 aprile) in mezzo alla gente per Alberto Veronesi, candidato a sindaco per il terzo polo, Azione, +Europa, Italia Viva, accompagnato da Alberto Baccini.

La mattina c’è stato il banchetto elettorale in via Beccheria, il pomeriggio la visita all’evento Calici e Musica sotto le stelle dove Veronesi si è brevemente intrattenuto con i partecipanti: il preside del liceo musicale, il presidente di Lucca Jazz, il direttore della Via del Vino e dell’Olio, Slow food e il pubblico presente.

A seguire visita ai commercianti di Porta dei Borghi “da tempo sotto i riflettori della giunta Tambellini con provvedimenti restrittivi assurdi. Vedi il più recente – afferma Veronesi -: proibizione di utilizzare la musica, quando la stessa a Porta di Borgo non c’è mai stata e non c’è”. Veronesi ha sottolineato l’importanza di dare ai giovani la possibilità di socializzare dopo due anni di chiusure per pandemia.

Questa mattina (1 maggio), infine, visita alla mostra Anteprima Vini della Costa al Real Collegio, per vedere l’evento e salutare i numerosi espositori lucchesi.