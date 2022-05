Europa Verde si presenta: 25 candidati per la lista a sostegno di Raspini

Anche Europa Verde e i Verdi Lucca scendono in campo a sostegno del candidato Francesco Raspini con una lista, incentrata sull’impegno politico di raggiungere la neutralità climatica nel Comune di Lucca entro il 2030.

Per il momento a farne parte sono 25 candidate e candidati, compresi esponenti provenienti da vari ambiti, dai due capilista Marta Glenda Lugano e Luca Fidia Pardini, coportavoce di Europa Verde-Verdi Lucca, a Mario Lazzeri, vicepresidente del circolo locale di Legambiente, a Eros Tetti, coportavoce regionale di Europa Verde, a Francesca Mugnai e Livio Menicucci, giovani attivisti per il clima che hanno militato in organizzazioni come Earth Strike e Fridays for Future.

Della lista fanno parte anche storici esponenti Verdi locali, come Franco Picone; nonché esponenti di movimenti giovanili come i Giovani Federalisti Europei (Gabriele Casella) e i Giovani Europeisti Verdi (Pietro Menichetti, Anna Sartiani e Luca Cacini); l’operatrice sanitaria Jessica Perna e il maratoneta Federico Badiani.

Le candidate e i candidati di Europa Verde saranno presenti ai banchetti informativi che verranno organizzati, o al prossimo evento pubblico, in programma venerdì (6 aprile) alle 21 alla scuola primaria di S. Alessio, riguardante la gestione del Fiume Serchio e del suo habitat.

La lista dei candidati

Lugano Marta Glenda, 37, operatrice museale e co-portavoce Europa Verde – Verdi Lucca

Pardini Luca Fidia, 32, docente precario, co-portavoce Europa Verde – Verdi Lucca e dirigente dei Giovani Europeisti Verdi

Swartelé Valeria, 22, studentessa

Lazzeri Mario, 77, vicepresidente di Legambiente Lucca

Vitiello Valeria, 33, disegnatrice

Tetti Eros, 44, co-portavoce Europa Verde – Verdi Toscana

Mugnai Francesca, 25, attivista per il clima e laureata in Scienze Naturali e Ambientali

Menicucci Livio, 25, attivista per il clima

Consani Maria Cristina, 55, insegnante di yoga

Picone Franco, 62, pensionato

Perna Jessica, 43, operatrice sanitaria

Badiani Federico, 47, commerciante

Conforti Maria Giovanna, 60, pensionata

Casella Gabriele, 24, ingegnere energetico ed esponente dei Giovani Federalisti Europei

Swartelé Livia, 26, studentessa

Swartelé Piet, 61, dirigente industriale

Pardini Valeria Sofia, 28, studentessa

Menichetti Pietro, 23, studente

Sartiani Anna, 31, receptionist

Cacini Luca, 30, designer

Leonardi Simona, 54, docente universitaria

Petri Roberto, 53, metalmeccanico

Malfatti Ilaria, 53, docente scuola media

Leonardi Luca, 51, libero professionista

Carbone Marco, 47, agronomo