Simonini nuovo segretario provinciale di Italia al Centro

Simone Simonini è il nuovo segretario per la Provincia di Lucca di Italia al Centro, il nuovo soggetto politico lanciato il 28 aprile a Roma da Giovanni Toti.

La nomina è arrivata proprio dal presidente nazionale del movimento Toti, e dal suo vice Gaetano Quagliariello.

Visto il buon lavoro svolto dal 2019 con il ruolo di coordinatore provinciale di Cambiamo! il partito affida a Simonini il compito di radicare Italia al Centro in Provincia di Lucca, e di garantirne la diffusione in tutto il territorio anche al fine di assicurarne la presenza con liste e candidati alle prossime amministrative.

“Sono orgoglioso – ha dichiarato Simonini – di questo riconoscimento e del lavoro svolto nel tempo con l’onorevole Giorgio Silli, segretario di presidenza della Camera dei Deputati e Simone Spezzano, responsabile del movimento giovanile”.

“Dal 2019 con Cambiamo! abbiamo lavorato – prosegue – con costanza e grande presenza sul territorio, dove siamo stati presenti in molte amministrative. La voglia di fare politica tra la gente non manca, e per questo con il supporto di Italia al Centro rilanciamo ancora più convintamente la nostra presenza sul territorio. Una piccola base solida l’abbiamo, ora avanti con le amministrative di Lucca e Bagni di Lucca, dove tra l’altro correrà un nostro candidato a sindaco”.