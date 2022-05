Bindocci (M5S) sul caso Sistema Ambiente: “Romani e Susini si dimettano”

Anche il Movimento Cinque Stelle interviene sul ‘caso’ Sistema Ambiente: “Dopo aver visto il video di Striscia la Notizia fatto presso la sede (o la discarica) di Sistema Ambiente alcune considerazioni sorgono spontanee – dice il portavoce Massimiliano Bindocci – La situazione della nuova sede costata più del pezzo di manifattura, e sul cui acquisto rilevai già alcune eccezioni, è imbarazzante. Le risposte della Susini alla giornalista sono state contraddittorie, è apparsa in chiara difficoltà. L’invito all’omertà fatto da un collaboratore all’operatore si commenta da sè. Il comunicato di Sistema Ambiente come risposta farebbe ridere se non ci fosse da piangere. La stessa giornalista si tratteneva a stento dalle risate”.

“Lucca e la trasparenza devono solo ringraziare Chiara Squaglia e Striscia la Notizia per averci fatto vedere cosa accade in Sistema Ambiente. Quel servizio non offre alcuna via di scampo, non occorre aggiungere altro, l’unica cosa che Romani e Susini possono fare è dimettersi senza indugio, dopo l’invasione dei sacchetti a luglio 2021, dopo il Garby, dopo la questione relativa a dei rimborsi chilometrici, dopo l’acquisto di quella sede, insomma. Anche basta. Raspini che era l’assessore di riferimento fino a poco tempo fa, non ha niente da dire? Lucca merita di meglio”.