Sistema Ambiente, Zucconi (Fdi): “Vicenda lontana anni luce da promesse e slogan”

“L’amministrazione faccia chiarezza”. Così anche il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi interviene dopo il servizio di ‘Striscia’ su Sistema Ambiente.

“Quanto emerge dal servizio, ovvero una movimentazione di rifiuti nel cantiere della nuova sede di Sistema Ambiente di San Pietro a Vico, ci lascia a dir poco esterrefatti, tenuto anche conto che poco più di un anno fa (nel dicembre 2020 per la precisione), il progetto fu sbandierato in lungo e in largo dall’allora assessore all’ambiente e attuale candidato sindaco di Lucca Francesco Raspini – prosegue Zucconi -. Pochi mesi dopo, troviamo quella stessa area adibita pressoché a discarica, dove da giorni si verificano operazioni di scarico e di compattamento, che aumentano i rischi di incidenti sul lavoro – oggi una vera e prima tragedia nazionale – come ha prontamente segnalato un comitato della zona, che ha anche presentato un esposto per cattivi odori e rumori. Insomma, Raspini e la direttrice di Sistema Ambiente Caterina Susini spieghino cosa sta accadendo in via Pasquinetti, ovvero nell’area dove Sistema Ambiente gestisce alcuni magazzini e dove oltretutto è prevista in futuro la nuova sede dell’ente. Risulta chiaro che, anche in tema di ambiente e rifiuti, l’amministrazione lucchese si dimostra lontana anni luce da promesse e slogan, ma anche da tematiche attuali quali la sostenibilità, il riciclo e l’economia green”.