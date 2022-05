Un altro evento in presenza organizzato da Lucca Futura, la lista della coalizione di centro sinistra a sostegno della candidatura a sindaco di Francesco Raspini. Dopo l’ambiente, questa volta il tema trattato sarà quello dell’inclusione.

“Spesso – dicono da Lucca Futura – si parla di inclusività, ma non sempre nel modo giusto. Una città, per essere realmente inclusiva, deve favorire l’autonomia di tutti i suoi cittadini, nelle strutture, nei diritti e nella vita quotidiana della comunità. Per far sì che ciò accada bisogna parlare non solo di barriere architettoniche, ma anche sensoriali e soprattutto culturali. Una città alla portata di tutti i suoi cittadini è benessere, vita, turismo, diritti, un modello da esportare e di cui essere fieri. È la città in cui nascere, crescere, vivere, tornare e trasferirsi”

Se ne parlerè lunedì (9 maggio) alle 21 al teatro fratel Arturo Paoli, scuola Chelini, a San Vito, con l’architetto e caregiver familiare Elena Piantanida candidata consigliere con Luccafutura proprio su questi temi, Simona Torlai professionista lucchese da anni impegnata per i diritti delle persone con disabilità, e il dottor Leris Fantini esperto e consulente nel campo dei piani di abbattimento barriere architettoniche (Peba) nel settore urbanistico ed edilizio, della segnaletica, delle guide di accessibilità urbana, degli oggetti atti a favorire la fruibilità dell’ambiente anche a persone con disabilità.

La serata vedrà la partecipazione del candidato sindaco Francesco Raspini.

Ingresso gratuito e libero fino a esaurimento posti.