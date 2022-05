Caso Sistema Ambiente, SiAmo Lucca: “Una vergogna assoluta: le dimissioni dei vertici sono dovute”

“Che la gestione dei rifiuti e della raccolta a Lucca sia da rivedere lo denunciamo da tempo, ma le ultime rivelazioni sullo scorretto utilizzo di Sistema Ambiente di quella che sarà la nuova sede, hanno fatto superare il limite: una vergogna assoluta“. A denunciarlo sono i consiglieri comunali della lista civica SìAmoLucca, Remo Santini e Alessandro Di Vito, dopo il servizio di Striscia la Notizia su quanto accadeva nei capannoni di San Pietro a Vico.

“Una condotta a dir poco gravissima, perché l’azienda compattava illegalmente rifiuti all’interno di un edificio non completato, e in mancanza del rispetto delle fondamentali norme di sicurezza sul lavoro – sottolineano i due esponenti dell’opposizione – provocando anche problemi dal punto di vista ambientale. La cosa incredibile è che i vertici di Sistema Ambiente, anche nelle ultime ore, continuano a negare l’evidenza. Crediamo che le dimissioni dei vertici siano dovute, perchè la toppa è peggiore anche del buco. Ma anche in Comune se ne dovrebbero trarre le conseguenze: l’assessore Simi sapeva e avallava? Oppure era all’oscuro di tutto, che sarebbe ancor meno giustificabile? Il silenzio imbarazzato dell’amministrazione la dice lunga, pretendiamo che ora qualcuno parli”.

Proseguono i consiglieri comunali di SìAmoLucca: “Dopo le bugie, alla fine il capannone è stato chiuso, ma crediamo che per quanto avvenuto la magistratura debba aprire un’inchiesta. Ci ricordiamo quando nello scorso ottobre il progetto della nuova sede di Sistema Ambiente a San Pietro a Vico venne presentato in pompa magna dal sindaco Tambellini, dagli assessori Raspini, Simi e Mammini e dai vertici della società. Ci si riempì la bocca parlando di sede green, mentre la realtà è che è stata utilizzata come discarica prima ancora di essere inaugurata. Cari lucchesi, volete davvero che alle elezioni del 12 giugno vincano nuovamente gli esponenti dell’amministrazione uscente, che stanno dimostrando tutta la loro inadeguatezza?”.

—