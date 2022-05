Difendere Lucca, raccolta firme per la lista a sostegno di Fabio Barsanti sindaco

Sabato (7 maggio) e domenica Difendere Lucca raccoglie le firme per la lista a sostegno di Fabio Barsanti sindaco.

Sabato in orario 11-13 a San Marco, al bar Viceversa in via Iacopo della Quercia; dalle 15 alle 20 in centro storico da Pivert in Corso Garibaldi 30; dalle 18 alle 19,30 a Santa Maria del Giudice al bar La Piazza. Domenica l’appuntamento è dalle 11 alle 13 a San Marco, al circolo La vecchia cantina in via delle Cornacchie; dalle 15 alle 19 la raccolta sarà in centro storico da Pivert in Corso Garibaldi 30.

“In attesa della presentazione ufficiale della lista la prossima settimana – si legge in una nota – invitiamo i lucchesi a venire a conoscere i candidati e sostenere la nostra lista a sostegno della candidatura a sindaco di Fabio Barsanti”.

La lista Difendere Lucca fa parte infatti della coalizione a sostegno di Barsanti, insieme alle liste Centrodestra per Barsanti e Prima Lucca-ItalExit.