Andreuccetti (Fi): “L’amministrazione non ha fatto niente per risolvere le problematiche a S.Pietro a Vico”

Condotto Pubblico e capannone di Sistema Ambiente a San Pietro a Vico, Franco Andreuccetti, membro del comitato comunale di Forza Italia ed ex consigliere di Circoscrizione del comune di Lucca, attacca l’amministrazione comunale.

“Come residente di San Pietro a Vico – commenta – vorrei sottolineare che dopo i problemi legati al livello dell’acqua nel Condotto Pubblico, che dovrebbe essere una risorsa, utile per alimentare la falda acquifera per tante famiglie che utilizzano ancora il pozzo artesiano e per irrigare i campi, non per danneggiare scantinati e giardini allagandoli, si è aggiunto il problema dei rifiuti che vengono sistemati nel capannone di Sistema Ambiente, che ‘sembra’ non abbia i requisiti di sicurezza necessari per evitare un’inquinamento della falda acquifera in quanto privo di pavimentazione e di altri dispositivi che impediscano l’esalazione di cattivi odori e o di inquinamento dell’aria. È dunque giusto che venga fatta chiarezza su questi aspetti da parte di chi di dovere”.

“L’amministrazione comunale attuale non ha fatto niente per queste problematiche – attacca -, specialmente per il problema del livello dell’acqua nel Condotto Pubblico che ha fatto spendere migliaia di euro a tanti cittadini per cerca di ovviare ai problemi già descritti sopra,dopo aver promesso di farlo durante la campagna elettorale del 2017. C’è bisogno quindi di un cambiamento radicale per quanto riguarda chi dovrà governare il comune di Lucca nei prossimi anni e che si occupi da vicino dei problemi che affliggono le periferie della città, cosa che non è stata fatta dall’attuale amministrazione comunale”.